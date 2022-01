Puhkusereisist sai paras õudusunenägu, kui Tõnu Raadikut tabas ootamatu terviserike. Foto: Teet Malsroos, Õhtuleht

Muusik Tõnu Raadiku kasutütar Liis Epler räägib, et reedel oli tunne justkui oleks musta auku kukkunud, ent praeguseks paistab, et suuremad karid on ületatud ja loodetavasti läheb ka operatsioon hästi.