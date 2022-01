TV3 uus tõsielusaade toob nalja ja rohkelt uusi sõnu: lädravaib, toptier-luuad ja ikooniline mullikas!

"Kõige parem kaaslane" on sotsiaalne eksperiment, kus selgub, mis juhtub tänapäeva noortega, kui neilt ära võtta nutivahendid ja sulgeda nad kaheks kuuks majja, kus aeg seiskus nõuka-ajal. See tähendab, et majast välja ei saa, toime tuleb tulla tingimustes, milles elasid osalejate vanavanemad ning loovutada tuleb kõik sidevahendid, et soodustada ja parandada suhtlemis- ning suhete loomise oskust.

"Arvan, et "Kõige parem kaaslane" on mõeldud kõigile, sest see on positiivne, õpetlik, uudse lähenemisega ja näitab ka vanemale publikule, milline on tänapäeva noorte ellusuhtumine, kõnepruuk ja oskused uute väljakutsetega toime tulla," märkis sarjas osalev Karl-Gustav.