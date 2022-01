Tanel Padar isaduse väljakutsetest: sageli tunnen ennast abituna, et ei saa midagi teha

"Ütleme nii, et kui see sündmus ei oleks nii oluline ja ei teeks nii õnnelikuks, siis oleks väga raske. Aga üldiselt võib öelda, et vaatamata väsimusele tuleb olla vapper, sest kuigi meestele meeldib natukene arvata, et nemad on kõige rohkem väsinud, siis tegelikkuses tuleb ju müts maha võtta emmede ees. Emad on ju need, kes on 24/7 kogu aeg olemas. Sageli tunnen ennast abituna, et ei saa midagi teha," rääkis Padar.

Tanel tunnistab, et tähelepanu jagamine kahe lapse vahel on suur väljakutse. "Ma ei tea, kas see on ainult meil nii, aga mulle tundub, et natuke on kahju nendest teisena sündinud lastest. Esimesega on justkui kogu see aur välja lastud. Teisega oled ise juba nii palju targem ja muretsed oluliselt vähem. Muretsen nüüd rohkem selle pärast, et äkki ta ei saa täpselt samasugust kahte aastat tähelepanu mõttes. Just see tähelepanu jagamine kahe lapse vahel on kõige raskem temaatika. Kui oled esmasündinu, saad ju kogu tähelepanu sada protsenti endale. Nüüd peab seda kuidagi jagama," ütles ta.

Tanel Padari ja Lauren Villmanni teine pisitütar Luna nägi ilmavalgust 4. jaanuaril. Sama sünnipäeva jagab ka tema ema Lauren.

Nende peres sirgub juba tütar Linda, kes sündis 2019. aasta augustikuus. See, et perre on lisandumas veel üks väike tüdruk, paljastas Lauren mõne aja eest oma Instagrami kontol. Teine lapseootus tuli avalikuks möödunud aasta juulis.