Hollywoodi filmioperaator Alar Kivilo: vanemad plaanisid Eestist põgeneda lühikeseks ajaks, aga koju saadi 50 aastat hiljem

Alari isa Harri, kes on praegu 92-aastane, oli arhitekt ning nende kogukonnas väga aktiivne liige. Alari ema Maimo, kes on praeguseks lahkunud, oli koduperenaine, kelle ülesanne oli poiste eest hoolt kanda.

Alari Kivilo on lõpetanud Torontos asuva Yorki ülikooli, 1997. aastal kolis ta USAsse ning tema suurimateks filmideks on "Bad Teacher", "The Blind Side", "The Lake House" jne.