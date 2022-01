Rõve või jah? Pastor määris jumalasõna levitamiseks koguduse liikmele tatti näkku

Veel veidram selle juures on asjaolu, et kirikukülastaja, kes ostus pastori vennaks, lihtsalt lasi seda endaga teha ja ei reageerinud kuidagi ebameeldivalt.

Pastor Todd selgitas oma tegu asjaoluga, et jumala visiooni saamine võib vahepeal olla räpane ning tema tahte saamiseks tuleb käia läbi raske teekond. Kui tema vennale piisas sellest põhjendusest, et talle tatti näkku määritakse, siis võib talle rahumeeli ka õhku müüa.

Kogude liikmed ahhetasid vaatepildi peale, mille järel Todd selgitas, et just sellise reaktsiooni võibki endaga kaasa tuua Jumala kutsele vastates, ükskõik kui ebaloomulik see ka poleks.