Alec Baldwin kuuletus viimaks politseile ja andis üle enda telefoni

New Mexico võimud tahavad uurida Alec Baldwini telefoni sisu, et näha, kas "Rusti" produktsiooniga seoses on vahetatud sõnumeid, pilte või tekste, mis aitaks neid kaameraoperaatori Halyna Hutchinsi surmaga lõppenud intsidendi lahendamisele, vahendas BBC.

Santa Fe politsei kinnitas, et Baldwin andis oma telefoni uurijatele oma kodu lähedal New Yorgis. Politsei tegi eelmisel nädalal avalduse, et näitleja ei tee nendega uurimises piisavalt koostööd.

Alec Baldwin aga selgitas, et nõutavate andmete kättesaamine võtab aega.

63-aastane näitleja postitas Instagrami pika video, kus eitas igasuguseid kuulduseid nagu ta keelduks võimudega koostööst. "Nad ei saa lihtsalt sorida sinu telefonis, võtta sinu pilte või armastuskirju naisele jne. See protsess võtab aega," ütles Baldwin. "Aga loomulikult teeme me võimudega tuhat protsenti koostööd," lisas ta siis.

Peaoperaator Halyna Hutchins suri ning režissöör Joel Souza sai oktoobris toimunud õnnetuses surma, kui Baldwin stseeniks valmistudes revolvri päästikule vajutas.

Baldwin ise sõnas, et ta pole üldse päästikule vajutanud. Tema vastu esitatud hagis väidetakse üldse, et stseen ei näinud ette, et ta peaks päästikule vajutama.

Võttemeeskonda süüdistatakse ka hoolimatus käitumises. Kellelegi ei ole veel kriminaalsüüdistust esitatud ja uurimine käib.