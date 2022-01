Pisitütre isa Lauri Pedaja: miski pole suutnud Aria liitumist meie perega üle lüüa

"Jah. Nii ongi. Lauri postitab nüüd ainult Ariaga pilte. A miks? Äkki sellepärast, et 8,5 kuud hiljem pole miski muu suutnud Aria liitumist meie perega üle lüüa. Mis ma hakkan siis postitama, kuidas ma tööd teen? Töö ei koti ju kedagi," selgitas Lauri.

Pedaja lisas lõpetuseks, et ei kavatse endast maal pilte teha. "Ilusat loodust mu ümber on palju, kuid fotojaht pole minu tassike teed. Olge üldse õnnelikud, et viitsin siia midagi postitada."