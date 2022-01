KLÕPSUD | Eeva Esse jagas puhkusereisil kallimaga lembehetki: meil on varsti sama pikk ajalugu

"Meil on Sandriga varsti sama pikk ajalugu kui need sambad elu on näinud," avaldas Eeva Instagramis, kuid ta Akropolises asuva Parthenoni juures kõnnib.

Parthenon on Ateena Akropolil asuv jumalanna Athena tempel. See on ristkülikukujulise põhiplaaniga dooria stiilis marmorist tempel, mis valmis aastatel 447–438 eKr Pheidiase juhendamisel. Seda peetakse Vana-Kreeka klassikalise ajastu tähtsaimaks ehitusmälestiseks ning see on üks maailma tuntumaid ehitisi.