VIDEO | Michael Jacksoni imiteerija kakles Las Vegase tänaval agressiivse mehega

Kakluse kohta pole palju teada, vaid seda, et see toimus Fremonti tänaval. Kaklus tundub olevat üpris koomiline, kui MJ ja rohelises särgis vanem mees rusikatega vehvivad, kuni nad siis maas lõpetavad, vahendas TMZ.

MJ oskused maas on tunduvalt paremad (või on ta siis lihtsalt noorem) ja ta suudab ründaja haardesse võtta ning hakkab teda siis pigistama. Ühel hetkel lõppeb kogu intsident olemast naljakas, sest tundub, et mees rohelises on teadvust kaotamas.