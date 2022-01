ERILINE KLÕPS | Ilus ja särav: Betty White'i assistent jagas sotsiaalmeedias näitlejatarist viimast pilti enne tema surma

Fotol on näha, kuidas "Golden Girlsi" näitlejatar istub lillelisel toolil, naeratab ning hoiab käsi ilusti süles. "Tere kõigile. Olen Kiersten, Betty assistent," kirjutas ta staari Facebooki lehele. "Sel erilisel päeval tahtsin jagada fotot Bettyst, mis on tehtud 20. detsembril. Ma usun, et see on üks viimaseid pilte temast."