Uskumatu number: tippmodell Heidi Klumi jalad on kindlustatud ülisuurele summale

48aastane lavalaudade staar andis intervjuu "The Ellen DeGeneres Show'le" sel nädalal, kus ta muu hulgas vestles saatejuht Elleniga ka sellest, et tema jalad on kindlustatud kahele miljonile dollarile.

Saateosas "Heidi - Blanking - Klum" tõdes supermodell, et ükskord otsustas klient tema jalad kindlustada ning tema üks lühem jäse on väärt rohkem kui teine.

"Kui ma olin noor, siis ma kukkusin kuhugi klaasi sisse ja mul korraga jäi üks väga suur arm," selgitas Klum DeGeneresile. "Ilmselt ma olen varasemalt pannud nii palju spreipäevitust, mispärast te seda ka ei näe. Aga jah, nüüd on üks jalg kallim kui teine. See on naljakas, mis asju inimesed vahel teevad," lisas ta.

Klum ütles 2017. aastal People'ile, et üks tema jalgadest on kindlustatud ühele miljonile dollarile ning teine oli 1,2-le miljoniile ning ta usub, et nendega seotud probleeme hüvitab kindlustusettevõtte ka tema neljakümnendates.