77 aastat hiljem selgus kahtlustatav, kes reetis Anne Franki ja ta perekonna natsidele

Meeskond, kuhu kuulus ka endine FBI agent, nentis, et Arnold van den Bergh, kes oli Amsterdami juudikogukonna liige, andis üles Frankid, et päästa omaenda perekond. Tänaseks päevaks on uurimistiim veetnud kuus aastat kaasaegset uurimistehnikat kasutades, et tuua selgust tänaseks ammusesse juhtumisse. Seejuures kasutati erinevaid arvutialgoritme, et leida seoseid erinevate inimeste vahel. Niisama seesuguse protsessi läbimine võtaks tuhandeid tunde.