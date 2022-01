Alari Kivisaar tegi endale väga hinnalise sünnipäevakingi: paljud inimesed ei saa ehk aru, miks see võib maksta 1000 või 10 000 eurot

“Umbes kaks aastat tagasi tahtsin lasta Tõnis Leissool endale valmistada ühe eritellimuskella, mis on ainult minul ja oleks olnud seotud T-särgipoega Noart,” selgitas Kivisaar, kuid kaks aastat ja viis ideed hiljem on ta aga kohas, kus on sündinud hinnaline eritellimuskell, mille saab soetada endale veel 67 kvaliteetset ajanäitajaid hindavat inimest.

"”Ütlen kohe ära, et mu algsest ideest pole midagi alles, isegi sihverplaati pole alles, vaid skeleton on," tunnistas ta Sky portaalile. "Paljud inimesed ei saa ehk aru, miks mõni kell võib maksta 1000 või isegi 10 000 eurot."

Kodulehelt, kus Kivisaarega koostöös valminud 67 kella müügile on pandud, selgub, et ehted läksid algselt müüki 1967 euro eest. Hetkel saab neid soetada aga soodushinnaga 1167 eurot.

"Noart esimesel kellal W1B on Šveitsi kellaorus (Vallee de Joux) valmistatud manuaalselt üleskeeratav mehhanism, millele on antud päikesest inspireeritud läbipaistev kujundus, mis toob kõik kella sees toimuva nähtavale ja ka rohkem kuuldavale. Kella kõige ainulaadsem omadus on Noarti logo kujuliselt lõigatud peavedru korpus," selgitatakse müügikuulutuse juures.

Kella mehhanism on paigutatud 43mm diameetriga meditsiinilisest terasest korpusesse. Kuna Noarti kella mehhanism baseerub üle 150 aasta vanusel taskukella mehhanismil Unitas 6497, siis kuulutuses teatatakse, et selle eeldatav vastupidavus on samuti üle saja aasta.