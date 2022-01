Jaagup Kreem paljastas, mis teda sõber Kristjan Jõekalda juures kõige rohkem häirib

"Mõtlen, kuidas seda öelda. Kristjan on väga hea ja lojaalne sõber. Ükskõik, mida talle räägin, tean, et see jääb tema teada ja nii on. Kõige vähem meeldib see, et ta ei oska telefoni kasutada, sest kui meil on olnud hea pidu ja järgmine päev kell üheksa helistan, ta ei vasta," kurdab Jaagup ja täpsustab üle, et tegemist on ikkagi kella üheksaga õhtul.