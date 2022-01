Stig Rästa teenis oma kõige edukama looga ulmelise summa: tuli kokku 150 000-200 000 dollarit

Stig Rästa käis Sky Plus hommikuprogrammis, kus saatejuht Alari Kivisaar nimetas just tema laulu "Goodbye to Yesterday" Eesti läbiaegade parimaks eurolauluks.

"Kui sa ikka kirjutad tuhat laulu, siis vähemalt üks peab olema enam vähem," rääkis Stig, kuidas ta suure hitini jõudis. Kuigi muusik ise ei loe seda enda parimaks lauluks, siis numbrite poolest see seda on.

Teine saatejuht Kristjan Hirmo tegi ka natuke arvutustööd. "Goodbye to Yesterday" laulu on Spotifys kuulatud 12 miljonit korda ning miljon kuulamist on keskeltläbi 4000 dollarit. Stig täpsustas, et honorar on riigiti erinev ning Saksamaal ja Austrias, kus artistid saavad loo eest rohkem, seal kuulati samuti laulu palju.