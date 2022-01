TÕNU RAADIK on mitmekülgne loomeinimene. 1980. aastal lõpetas ta Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri näitlejana ja 1992. aastal sama kooli heliloojana. Tõnu on kirjutanud kammer-, teatri- ja filmimuusikat, mänginud mitmes ansamb­lis ning andnud välja 19 autoriplaati. FOTO: Tairo Lutter

"Iga kord, kui küsin, ütleb Tõnu, et enesetunne on hea, aga järgmine kord ütleb, et palju parem kui enne," sõnab fotograaf Ann Tenno, kelle elukaaslane, viiuldaja Tõnu Raadik sai Mehhikos südamerabanduse.