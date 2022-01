Ambitsioonikas, tegus, iseseisev – need kolm sõna iseloomustavad Grete Paiat (26) kõige enam. Estonian Business Schooli lõpetanud Grete, kes eelistab, et teda tuntaks rohkem laulja ja laulukirjutajana, läks sügisel uuesti õppima, seekord Tallinna Tehnikakõrg­kooli rõivaste tehnilist disaini. Peagi särab ta Eesti Laulul ja ka uues teleseriaalis "Armastus", kus kehastab Beritit, kes on harjunud elus saama kõike, mida ta tahab.

Eneseteostuse teel Grete on otsustanud elus saavutada kõik ise, sest just enda teenitud raha kulutamine on tema meelest kõige magusam. Mees tema kõrval peab aga olema inspireeriv ja innustav.