Õe kaotanud Mari Ojasaar: naeratan mõtte peale, et Kiku hing naaseb meie sekka läbi kõhubeebi

"Kümblen nüüd suures õnnemullis, mis te mulle kõik eile (esmaspäeval – toim) saatsite. Nii palju ilusaid kirju ja mõtteid. Ma tänan teid!" kirjutas Mari Instagrami. "Mõtlen palju elu ja surma peale viimastel päevadel. Rohkem aga elu peale. Et mis see siis ikkagi on. Ja tõesti keskendun õnnele, neid hetki, milles unustan kõik muu ja lihtsalt tunnen rõõmu."

"Teie mõtted hingede maailmast on minu jaoks toetavad ja põnevad. Lubavad mõelda suuremalt, kaugemale, sügavamale, kõrgemale. Ja kõik, kes loodavad, usuvad, et äkki Kiku hing naaseb meie sekka juba läbi kõhubeebi, siis kes teab… Naeratan selle ilusa mõtte peale ja lasen selle vabaks. Las elu otsustab. Minu sees kasvab elu," avaldas kolmanda lapse ootel Mari Ojaraar.

Mari Ojasaar tegi uudise teatavaks Instagramis. "Elu erilised hetked. See, kui sain sosistada Jesperile meie kolmanda lapse soo. Olen saanud kahe poja kasvamist jälgida ja minu jaoks on see silmi avav, kui tundlikud ja hoidvad on poisid, ja see on peidus ka igas mehes."