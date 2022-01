Tiirased mehed ei häbene Merilin Mälki rõvedustega pommitada: sain šoki, kui mulle kirjutas üks pereisa

"Sain šoki, kui mulle kirjutas üks pereisa – lapsed, naine. [...] Valus on mõelda selle pere peale," tõdes ta. Merilin ei mõista, miks pereelu valinud meesterahvad endiselt nõnda alatult käituvad. "Okei, sul on keskeakriis, aga palun mõtesta oma elu läbi. Kui sa ei taha selles peres kinni olla, siis tee oma otsused, aga see ei ole okei, et lähed selliseid kirju saatma," ei saa lauljanna sellisest käitumisest aru.

Sarnased kogemused on olnud ka paljudel Eestimaa naistel. Instagramis tegutsev Aleksandria Mironjuk sõnas, et nalja võib teha ning samuti võib kommentaaride ja pick-up line’idega olla loominguline, kuid piiri peab taluma.

"Piiritunnetus on meil kõigil erinev. Seega, kui inimene pole kindel, kuhu maani teisel piir täpsemalt jookseb, tuleks olla oma sõnavõttudega ettevaatlik. Vastasel juhul võib see olla teisele äärmiselt solvav, ebamugav ning ebameeldiv," ütles Aleksandria.

"Arvestades, et meie riigipiiri kaitse on aastatega korralikult tugevnenud, olen mina samuti suuteline mõne isehakanud piiriületajale vastu astuma ja saan kenasti vastulausega hakkama, kui seda peaks vaja minema. Eks siis näis, kellele lõpuks "ebamugav" olukord ja kohkunud nägu ette jääb," lisas ta.

Aleksandria saab meestelt kirju iga päev. Mōni päev rohkem, mõni vähem. Üldiselt on need pigem positiivsema alatooniga, nt kui ilus ta on vms. Vahepeal tuleb ka korralikke "kilde", mis paneb ta lausa kõva häälega naerma.

"On ka mitmeid kordi, kus avan postkasti ja mul hakkab lihtsalt kurb või lausa rõve, sest mulle lihtsalt ei mahu pähe, kuidas keegi saab selliseid asju kirjutada. Nt on kirjutatud fraase "paks lehm", "näed välja, nagu imeksid iga päev erinevat riista", "mine iluoperatsioonile" jne," jagab Aleksandria oma kogemust.