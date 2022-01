Jaagup Kreem suurtest arvetest: gaasiarve oli kolm korda suurem kui tavaliselt, aga elektripakett on kindel

Mitte ainult ei ole Jaagup Kreem vahetanud kohaliku Luunja kurgi Soome kurgi vastu, kuid nüüd tuleb mõelda, mis edasi, sest jaanuari alguses saadud ligi tuhande euro suurune gaasiarve on midagi ebatavalist.

"Segaseid tundeid [tekitab]," andis Kreem mõista. "Kui tavaliselt on talvekuudel arve 270–300 eurot, siis tekkis mõte, et "ma ei taha ju teie kompaniid ära osta, vaid ostaks gaasi natuke". Aga vähemalt oli mul elektripakett kindel," sõnas muusik, viidates tuhandetele majapidamistele, mis said meeletud elektriarved.

"Hinnad lähevadki üles, kogu aeg lähevad. Kui sa kümme aastat tagasi bensu- või leivahinda mäletad, siis see on täiesti okei. Aga probleem on siis, kui tööd teha ei saa, kui ööklubid on kinni. Ma saan aru, et riik ei taha meiesuguseid tühikargajaid abistada ka. Nad ütlevad, et tehke oma kontserte, aga kella 23ni ja kuna liigub viirus, siis me soovitame teistele, et ärge parem minge," tunnistas Kreem karmi reaalsust.

Aastad ei ole vennad ja seda näitab ka Kreemi ja tema bändi Terminaator esinemiste arv. 2019. aasta detsembris oli neil veel 15 esinemist, aga möödunud detsembris vaid kaks. Üks nendest oli veel iseenda korraldatud, kui Tartus ERMi kogunes suur hulk rahvast muusikat kuulama. Teisel korral kutsus neid üks firma esinema.

Jaagup Kreemil suvega vedas. Ta sai bändiga palju esineda ja rahalist kihti luua, nii et jaanuaris ja veebruaris saab veel hakkama, aga märtsis oleks juba esinemisi vaja.

Kreemi toidukorv on COVIDi perioodil hinnatõusuga korralikult kasvanud. Kui enne seda kulus igapäevaselt 25–30 eurot, siis nüüd juba 45–50 eurot. Raha ju võib keskmisest inimesest rohkem olla, aga ka see saab ükskord otsa. Lisaks ei ole Kreem enam nii väga reisinud ka, sest kogu protsess lennujaamades testimiste ja muu protokolliga on tülikas.