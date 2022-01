Raimond Kaljulaid (39) lubab oma järelejäänud eluaega kasutada ratsionaalselt – keskeakriisiks tal mahti pole ja noori naisi taga ajama ei hakka. Ta on hakanud oma elu korraldama nii, et jääks rohkem aega ettevõtjast abikaasale Jane Kaljulaidile (35) ja poolteiseaastasele tütrele Iidale.

"Me kõik vananeme ja meie keha ressurss ammendub. Ka mina tunnen, et pole enam seda energiat, mis oli kahekümnendates. Ja nii pööraselt tööd rabada, kui tegin seda kolmekümnendates, on ebamõistlik. See kõik jätab tervisele sügava jälje. Tuleb võtta rahulikumalt. Selle aasta alguses on lahkunud palju noori inimesi," mõtiskleb Raimond.