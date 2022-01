Britney Spears: mu isa ja advokaadid võtsid minult 36 miljonit dollarit

Britney keeras oma isaga eeskoste ajal tülli, süüdistades teda emotsionaalses ahistamises ning pantvangis hoidmises. Kuid nüüd ta ütleb, et isa Jamie kasutades teda rahakotina, kasutades omakasupüüdlikult miljoneid dollareid enda jaoks, kirjutas TMZ. Ja see oli vaid väike summa, mida Britney pidi teda eeskoste all hoidnud isikutele maksma.