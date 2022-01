Kati Saara Borodina lapselast kandev suunamudija kurdab: iiveldasin viis nädalat jutti!

Tundub, et pärast raseduse avalikustamist on muidu teismelistele suunatud sisu loonud Sofiast saanud beebiblogija. Instagrami kontol kirjeldab ta, kuidas iiveldus on teda 24 tundi ööpäevas kiusanud. Samuti on tema probleemiks ka tundlikud rinnad, pidev väsimus ja korrast ära näonahk.

Oma värskes Youtube'i videos paljastab ta, et esimene trimester on tal kohe lõppemas. "Need, kes te rasedad ei ole, siis kujutage ette, et teil on viis nädalat kõhugripp ja teil on kogu aeg halb olla. Te ei saa mitte midagi süüa. See on nii väsitav," kirjeldas ta oma enesetunnet.

"Mul iiveldas reaalselt jutti viis nädalat järjest, iga päev, hommikust õhtuni. Ainult siis oli hea olla, kui magad," meenutab Sofia. Kokku on ta reaalselt oksendanud seitse korda. Kui ühed sümptomid on juba kadumas, siis uued on tekkimas. Nimelt tunnistab noor neiu, et tema mälu muutub aina lühemaks ning asju on raske meeles pidada.