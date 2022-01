VÕTETEL Kirill Käro. FOTO: Jaanus Lensment

Netflixi sarjadega "Nuuskija" ja "To The Lake" kuulsust kogunud näitlejal Kirill Kärol (46) on käed-jalad tööd täis, kuid ta andis endast parima, et aastavahetusel olla perega kodulinnas Tallinnas ja teha oma kolmeaastasele tütre Mirale üllatus.