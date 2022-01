VÕRDLE | "Ma võtsin kõik võltsi endast välja!" Vaata, milliseks on muutunud Hugh Hefneri lesk

"Varem elasin ma selle nimel, et teha teisi õnnelikuks, kuid samal ajal kannatasin ise," meenutab viis aastat tagasi lesestunud Crystal. Praeguseks hetkeks on ta ellu leidnud uue armastuse. Kui Playboy mogul Hugh oli verinoorest Crystalist 60 aastat vanem, siis tema uus kaaslane on hoopis naisest noorem. Tema südame on võitnud 32-aastane tõsielustaar Ryan Malaty.