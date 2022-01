TV3 uue sarja osaleja Knut: seda sarja peab vaatama, et teada saada, miks ma vihkan inimesi

Carolin:

"Seda sarja peab vaatama, sest mullikast saab ikoon. Reaalselt!"

Sannu:

"Kõige paremat kaaslast peab vaatama, sest meil on mega lädravaib ja toptier luuad. Ühtlasi saame teada, kus on kraanikausi pumpamisel inimvõimete piir."

Birgit

"Seda sarja peab vaatama, sest see on kõige romantilisem ja positiivsem asi üldse! Täiega bänger!"

Helle-Mai

"Seda sarja peab vaatama, et näha, kas elu suletud nõukaaegses majas on võimalik!"

Alex

"Seda sarja peab vaatama, sest siis näete, kuidas me läheme hullu praegu ja oleme kaks kuud majas kinni!"

Karl-Gustav

"Seda sarja peab vaatama, sest ma hakkan esimest korda elus pesu pesema. Riga pesumasinaga!"

Max

"Seda sarja peab vaatama, sest kunagi varem pole kuivkäimla olnud teles kandvas rollis."

Viktor

"Seda sarja peab vaatama, sest mul on kaasas vihik sportmängudega."

Knut

"Seda sarja peab vaatama, et teada saada, miks ma vihkan inimesi."