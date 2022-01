Tippkokk Gordon Ramsay meenutab kokkamist Vladimir Putinile: see oli kõige hirmuäratavam kogemus

Ehkki paljud inimesed mõtlevad, et Ramsay ei karda kedagi, siis nii see ei ole. Michelini tärniga kokk paljastas hiljuti jutusaates enda hirmuäratavama kokkamiskogemuse. Nimelt oli see Venemaa presidendile. Isegi kui kokk on tuntud ropu suuvärgi ja vihavalangute poolest, põhjustas Putinile söögitegemine temas tõelist ärevust.