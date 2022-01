"Armastuse maleva" Angela avameelselt: igal hommikul, kui ärkame, paneb Rauno mulle kihlasõrmuse sõrme

Neil päevil, kui Rauno rügab üksinda tööd teha, võib Angela olla kindel, et mehel on talle õhtuks mõni meeldiv üllatus varuks. Olgu selleks siisvärsked lilled või midagi muud. Kihlumise järel kujunes paaril välja ka oma väikene traditsioon. „Igal hommikul, kui ärkame, paneb Rauno mulle kihlasõrmuse sõrme,“ on Angela žesti üle õnnelik. Kujundlikult kihluksid nad siis iga päeva alguses justkui uuesti, kuid tegelik põhjus on lihtsam – Angela võtab sõrmuse lihtsalt magamise ajaks ära.