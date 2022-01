Muusikasuvi tuleb helge: Viljandi pärimusmuusika festival avalikustas esimesed esinejad

Festivali programmijuht Tarmo Noormaa toob nendest rääkides esile mitmekesisust. „Tunnen head meelt geograafilise haarde pärast, aga ka selle tõttu, et esimeste esinejate seas on nii noori ja omapäraseid kui ka kogenud ja maailmas endale juba nime teinud muusikuid,“ sõnas Noormaa. XXIX Viljandi pärimusmuusika festivali teemaks on “Juured ja ladvad”. Teemaga soovitakse pühitseda muusikalisi juuri ning rõhutada noorte talentide rolli traditsiooni edasikandjatena.