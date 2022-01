Ärimees Raivo Heina tütar põrutab: on kahte tüüpi rikkaid vanemaid – lollid rikkad ja targad rikkad

Siiski tõdeb rikka ärimehe võsuke Õhtulehele antud intervjuus, et tema vanemad õpetasid teda juba maast madalast ise raha teenima. "On kahte tüüpi rikkaid vanemaid: lollid rikkad ja targad rikkad. Erinevalt lollidest kasutasid minu vanemad oma teadmisi, et õpetada mind rahaga targalt ümber käima," arvab Katarina.

"Palju on Eestis inimesi, kes on pidanud lapsepõlves nii jubedaid asju üle elama. Mul ei ole lihtsalt õigust sel teemal sõna võtta," leiab 22-aastane naine, kes intervjuus paljastab ka seda, et on lausa seitsmel korral käinud Egiptuses puhkamas ning näinud mitmeid eksootilisi maid.