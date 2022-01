EMA korraldaja Danel Pandre vastab Natalie Metsa kriitikale: siin ei ole mingit teadlikku diskrimineerimist

Hiljuti ilmus Eesti Päevalehes artikkel, mille autor Natalie Mets avaldas arvamust, et EMA-l üles astuvate muusikute loetelus on eranditult ainult mehed. Mets arvab, et sooline ebavõrdsus on muusikatööstuses probleem. Kroonika võttis EMA korraldaja Danel Pandrega ühendust ja uuris, mida ta sellest arvab. Mees leiab, et probleeme ei peaks lahendama esimese sammuna meedias. "EMA korraldaja, Eesti Fonogrammitootjate Ühingu poole, pole Natalie Mets pöördunud," ütles Pandre telefonikõnes Kroonikale.