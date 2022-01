Terminaator tuleb muusikute seas välja millegi täiesti unikaalsega. Jaagup Kreem: kuu aja pärast on see valmis

"Tahaksin öelda, et me oleme Terminaatori salapärases laboratooriumis, kus kurjad geeniused kurje plaane hauvad, aga tegelikult see nii pole," tegi Kreem eile teadaande suurte õllevaatide vahel, taamal käimas masinamüra.

"Tegelikult me oleme Lehe pruulikojas ja kuna järgmine kuu on Terminaatori sünnipäev, siis me oleme nendesse tünnidesse käima pannud Terminaatori õlle, mille nimeks sai hellitavalt "Juulik". Kuu aja pärast on see valmis, nii et on, mida oodata," rääkis bändi ninamees.