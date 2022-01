Organisatsioon selgitas, et ekstreemne ohutase tähendab, et valitsuse kontroll või korrakaitsjate tegevus on minimaalne või ei eksisteeri üldse, mille tõttu on tõsine oht, et relvastatud grupeeringud ründavad rahvusvahelisi külalisi. Lisaks sellele on valitsus ja transpordivahendid vaevu töökorras ning suur osa riigist on välismaalastele ligipääsmatu.