Ühe kuulsaima Vene laulja lese röövi müsteerium: miljoneid rublasid hoiti kodus kentsakas kohas, naist süüdistatakse lavastuses

Marina Kotašenko oma abikaasa matustel. FOTO: Scanpix

Modell ja näitleja Marina Kotašenko sattus mõne päeva eest relvastatud röövlite ohvriks. Praeguseks on kahtlusalused vahi all võetud, kuid erinevaid detaile juhtunu kohta on nüüd tulnud avalikkuse ette, kirjutab TopNews.ru.