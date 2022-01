Pisarais Adele oli sunnitud Las Vegase esinemistesarja vaid päev enne avaõhtut edasi lükkama

"Vabandust, aga minu show ei ole valmis," andis Adele fännidele Instagrami vahendusel teada. "Poolel minu meeskonnast on Covid ning show'd lõpetada on olnud võimatu," ütles ta, lisades, et show edasi lükkamise taga on veel ka muud põhjused.

Need oleksid olnud tema esimesed live-kontserdid viie aasta jooksul. Koos kahe esinemisega sel suvel Londoni Hyde Parkis olid need esinemised mõeldud promomaks juba enda niigi edukat albumit "30".

Instagramis rääkides ütles Adele, et on 30 tundi üleval olnud, et produktsiooni päästa, aga aeg sai lihtsalt otsa. "On olnud võimatu show'd päästa. Ma ei saa teile anda seda, mis mul praegu on, ja olen pettunud," ütles ta.