Suri muusikalegend ja Grammy võitja Meatloaf

Laulja ja näitleja, kelle album "Bat Out Of Hell" on siiamaani ühe suurima läbimüügiga albumeid, on surnud, kirjutas Deadline. Album müüs 35 miljonit koopiat.

Artist sünninimega Marvin Lee Aday suri neljapäeva õhtul ja tema naine Deborah oli tema kõrval, kinnitas laulja pikaaegne agent Michael Greene.

Agent lisas, et nii Meatloafi tütred Pearl ja Amanda kui ka mitmed nende lähedased said viimase 24 tunni jooksul lauljaga hüvasti jätta. Surma põhjust ei ole veel avaldatud.

"Me teame, kui oluline ta paljude jaoks oli ning me täname armastuse ja toetuse eest sel raskel ajal, kui me leiname seda imeilusat artisti ja kaunist meest," teatas perekond avalduses. "Tema südamest meie hinge ... ärge kunagi lõpetage rokkimist!"

Meatloafi suurimaks hitiks on vaieldamatult "I Would Do Anything For Love", mis veetis 1993. aastal viis nädalat Billboardi muusikaedetabeli tipus. Ta võitis selle lauluga parima rokkesinemise Grammy ning laul jõudis müügis plaatina tasemele.