Kevad toob teleekraanile uue romantilise sarja nimega "Armastus"

„Armastuse“ režissöör, lavastaja ja üks stsenaristidest Henrik Normann kinnitab, et tegemist on imekauni ja romantilise noorte armastuslooga. „See on nagu muinasjutt, milles me kõik osaleda sooviks. Ilus nii sisult kui ka vormilt, tõestades, et armastus esimesest silmapilgust on võimalik!“

„Armastuse“ peaosalisi kehastavad Marko Matvere ja Desiree Mumm ning lisaks on kandvates rollides noored tõusvad tähed Lisabet Loigu ja Oskar Seeman. „Noored osatäitjad leidsime tänu mitmetele proovivõtetele ja koolituslaagrile. Olen väga rahul ja õnnelik, et näitlejate valik end õigustas. Kõik on töökad ja andekad ning kui vaid tahet ja töökust jätkub, ootab neid särav tulevik,“ selgitab Normann.

Lisaks romantikale on sari ise seiklusrohke ja üllatavate pööretega. Normanni sõnul nautis kogu sarja meeskond võtteid nii Eestimaa kauni loodusega paikades kui ka keeruliste ja põnevate märuliepisoodide filmimisel. „Lembestseenide kõrval lendavad sarjas helikopterid, toimuvad tagaajamised ja rabaseiklused. See kõik kokku oli põnev, ergutav ja virgena hoidev protsess. Hea stsenaarium, erinevad karakterid ja fantastiline tiim. Loodan, et nii huvitav sisuline areng kui ka pildikeel pakuvad vaatajatele võimalust muud mured unustada ning lasta end sel telekevadel koos „Armastusega“ armastuselainel kanda! Me kõik nautisime seda protsessi – see ongi vist õnn!“ kirjeldab Henrik Normann.