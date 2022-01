Nukker või piinlik? Kohtingusaate osaleja ülestunnistus: ema toitis mind lusikaga kuni olin 11-aastane

Kohtingusaate juhtfiguurid on kaks meest, kellest üks on päriselt miljonär ja teine vaene nagu kirikurott. Nad käivad saates kohtingul 20 naisega, kellel pole õrna aimugi, kes on päriselt rikas ja kes vaene.

Äsja avaldatud klipis näeb, kuidas üks kahest mehest Steven McBee veedab aega Annie nimelise osalejaga, kes uurib mehelt, kas kuulujutud lusikaga toitmise kohta vastavad tõele. Ja suure üllatusena Steven seda ka kinnitab!

Ta ütles, et ta ema hellitas teda enne kooli, sest ta oli ise liialt laisk, et seda teha. Annie ei tahtnud kuidagi asja sinnapaika jätta, kuid viimaks naersid selle peale, kui veider see harjumus ikka oli.

Steven tunnistas episoodi hilisemas osas, et see seik tema elus valmistab talle piinlikust. Nii et on tore seda televisioonis kõikidega jagada.