VIDEO | Müsteerium: surnud Suurbritannia jalgpallilegend käib oma eksnaist kummitamas!

Alex, kes oli Manchester United'i legendist 27 aastat noorem, abiellus jalgpalluriga 1995. aastal, kuid nende liit lagunes aasta enne Põhja-Iirimaa spordilegendi surma. Nüüd on naine kindel, et tema Surreys asuvat maja on kummitamas tema surnud eksmees.

Tema sõnul on ebamaiseid asju juhtunud pärast George'i surma ka varem. Näiteks oli ta 2005. aastal lahkumas Belfastis asuvast hotellist, et minna mehe matustele. Järsku läks iseseisvalt käima dušš. Mõne aasta eest oli liikunud tema kodus raske kummut keset tuba.

Nüüd otsustas naine, et talle aitab. Alex lasi alles hiljuti filmitegijad oma elamisse, et nad jälgiksid liikumisi ning filmiks neid. Tema sõnul vilguvad pidevalt tuled, televiisor lülitab ennast ise sisse ning ta asjad kaovad. Mõned kuud hiljem ilmuvad need asjad tavaliselt tagasi, aga nad on asetatud keset tuba.

"Ma olen kindel, et vaimud on tulnud külastama minu 200-aastast maja. Nüüd ma olen mõelnud, et üks neist võis olla George," ütleb Alex värskes dokumentaalfilmis.