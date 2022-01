Vähiga võitlev Anastasia Zavorotnjuk ei suuda enam rääkida

Anna sõnul ei suuda tema ema enam rääkida. "Ilma ema toetuseta on mul väga raske," ütles ta.

Anastasia Zavorotnjuki tütar lasi oma jälgijatel küsimusi küsida. Üks neist oli järgmine: kas sinu emal on võimalus ellu jääda? Anna tunnistas, et sellised sõnumid teevad talle hingepõhjani haiget. "Kuidas saab selliseid küsimusi esitada? Kas teil häbi pole? Ema on raskelt haige, teda ravitakse ja me usume, et kõik läheb hästi."

Kroonika kirjutas 2019. aasta septembris, et näitlejannal on diagnoositud glioblastoom ehk agressiivne ajuvähk. Arstid rääkisid toona, et staarile on antud vaid mõned päevad elada. 2020. aasta novembris levisid kuulujutud, et Zavorotnjuk seisund stabiliseerus ja näha oli paranemismärke.

Zavorotnjukil on kokku kolm last: Anna ja tema vend Michael teisest abielust Dmitri Striukoviga ning praegusest abielust Peter Tšernõševiga on tal tütar Mila.