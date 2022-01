Eurovision 2021 finaali läbimäng Foto: Martin Ahven, Õhtuleht

Kuigi tänavune Eurovisioni karussell on riiklike eelvoorudega alles hoogu saamas, siis rahvusvaheliste fännide jaoks on esile kerkimas juba üks riik, mille eelvõistlusel osalevad väga tugevad lood. Selleks on Soome!