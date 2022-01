Grete Paia väidetavast suhtest Andrei Zevakiniga: inimestena klapime me väga hästi, ta oli kohe nii-öelda oma jope

On pakutud, et oma laulu edu nimel püüate jätta muljet, et olete paar – mis ei ole siiski veenvalt välja kukkunud.

Kuidas sulle tegelikult tundub? Hästi… (Muheleb.) Me saame Andreiga väga hästi läbi, inimestena me klapime väga hästi, ta oli kohe nii-öelda oma jope.

Minu käest on väga paljud küsinud, et mis teema siis on – kas olete Andreiga ka tegelikult koos? Siis on tekkinud minul omakorda küsimus: kuidas te olete oma küsimustega juba sinnamaani jõudnud? Sest me ise ei ole sel teemal ju midagi öelnud ega isegi vihjanud. Järeli­kult on meievaheline keemia inimestele sellise tunde tekitanud. (Muheleb.)