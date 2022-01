Fännid spekuleerivad: kas Adele jättis oma esinemised ära suure lavahirmu tõttu?

33aastane lauljatar puhkes eile nutma, kui ta teatas enne avaõhtut fännidele, et show paraku ei toimu. Põhjuseks tõi Adele koroonaviiruse ja erinevad tarneraskused, mis segavad esinemise kvaliteetset produtseerimist.

Samas ei ole varasemalt teinud auhindadega pärjatud lauljatar saladust enda lavahirmust ja sellest, et ta vihkab tuuritamist. Ta on varasemalt rääkinud, mismoodi on ta enne lavale minemist oksendanud ning kui tal on paanikahoog, siis ta pigem loobub esinemast.

"Ma kardan erinevat publikut. Ühel Amsterdami show'l olin ma nii närvis, et põgenesin tuletõrje väljapääsu kaudu. Ma olen mitmeid kordi oksendanud enne. Ükskord Brüsselis ma lihtsalt oksendasin ühe inimese peale. Aga ma pean selle lihtsalt üle elama, seepärast ei meeldi mulle tuuritamised. Mul on palju ärevushooge," tõdes ta ühes intervjuus.

"Ma tunnen, et mu süda plahvatab, sest ma ei suuda kunagi sellest välja tulla. See kisub aina hullemaks," jätkas ta. Näiteks 2011. aastal tõdes ta ajakirjale Q, et ta ei esine festivalidel. "Mõte nii suurest publikust hirmutaks. Ma arvan, et mu muusika ka ei töötaks sellise massiga. See on liiga aeglane," tõdes ta.

Üks fännidest toobki Twitteris välja Adele'i otsuse tagamaad. "Adele'il on ärevushäired ja närvilisuse kalduvused. Ainult seitse inimest on koroonas. See on lihtsalt ettekääne show edasi lükkamiseks.