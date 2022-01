Raadiohääl Andres Puusepp osaleb Ironmanil: kogu treeningperiood ei saa olema lihtne ja kindlasti tuleb tagasilööke

7.augustil toimuval IRONMAN 70.3 triatlonil osalejat ootavad 1,9 km ujumist, 90 km jalgrattasõitu ja 21,1 km jooksu. Andres Puusepp võtab väljakutse vastu, et olla heaks eeskujuks ja innustuseks kõigile, kel on samuti soov triatlon läbi teha.

„Olen tohutult põnevil. Saan selgelt aru, et kogu treeningperiood ei saa olema lihtne ja kindlasti tuleb tagasilööke, aga see käib selle spordiala juurde. Veel ei suuda ma end eeskujuks nimetada, sest projekt on alles alguses - olen teinud koormustesti ja spordiarsti kontrollid ning treeningud algavad esmaspäeval,“ selgitab ta. Eelkõige on Andrese soov täiesti ausalt ja siiralt näidata, kuidas on võimalik üht ülekaalus meest seitsme kuuga triatlonivormi treenida.

Eesti triatloni hing Ain-Alar Juhanson tunneb vaid heameelt, et armastatud raadiosaatejuhist „raudmees“ saab: „Kindlasti on ees väga põnev aeg ning Andrese otsus 70.3 võistlusel osaleda on paljudele suurepäraseks motivatsiooniks ka ise see teekond ette võtta.“

Puusepa sõnul sai kogu lugu alguse sportliku spordikommentaatori Kalev Kruusi telefonikõnest: „Kruus helistas mulle ja oskas kõike nii serveerida, et valikuvariante väga polnudki,“ muigab ta. „Nõusoleku andsin kiirelt. Nimelt mulle väga sobib, kui on eesmärk, mille poole püüelda, lisaks soovin ka tervisele head teha. Kindlasti saavad muudatused olema suured – vähem kehakaalu, rohkem vastupidavust ja võimalusi tippspetsialistide valvsa pilgu all targalt treenida, et väikeste sammudega oma keha ja võimeid tundma õppida,“ sõnas Andres Puusepp.

Andres Puusepa treeningutega hoiavad fänne jooksvalt kursis TV3 spordiportaal, „Seitsmesed“ ning loomulikult ka Star FM Hommikuprogramm.