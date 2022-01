FOTO | Christin-Amani Kiivikas jagas kuu pärast sünnitust pisibeebiga imearmast pilti

Christin-Amani Kiivikas teatas juuli lõpus, et on lapseootel. 19aastase sportlase kaaslane on ehitusvallas töötav Siim Haljand, kellega ta on koos olnud pool aastat. Nad on kolinud elama Soome, kus mees töötab. Tulevane ema korraldas isa vastvalminud koduses spaamajas uhke beebipeo, mille käigus avaldas tulevase ilmakodaniku soo. Maiustati roosade ja siniste tassikookidega. Kui suur õhupall katki torgati, lendasid sellest välja sinised serpentiinid, kuulutades poja tulekut.