KROONIKA PODCAST | Danel Pandre põrutab Eesti Muusikaauhindade kriitikale vastuseks: kõik tahavad näha seda kohutavat saadet, kuidas naistele liiga tehakse!

Nimelt avaldas Eesti Ööelu nõunik Natalie Mets pärast esimest Eesti Muusikaauhindade pressiteadet terava seisukoha, kus avaldas arvamust, kus mainis muu hulgas, et on lubamatu, et “Eesti absoluutselt parimate artistide” nimekiri koosneb ainult meestest. Tõepoolest Eesti Muusikaauhinnad 2022 gala pressiteates on kirjas, et sündmuse jälgijatel on võimalus saada tunnistajaks Eesti absoluutselt parimate artistide esinemistele. Välja on toodud NOËP, 5Miinust, Puuluup, Wateva ja Genka ehk loetelus eranditult ainult mehed.

Danel Pandre probleemi ei näe: "Mulle meeldib see, et ma olen saanud kirju ja kõnesid enda toredatelt kolleegidelt, naisterahvastelt, kes on öelnud, et päris veider nurk asjadele lähenemiseks. Ükski naisartist, kellega mina olen rääkinud, ei ole mitte kunagi tundnud sellist tunnet, et neile liiga tehakse, neid diskrimineeritakse või neid muul moel välditakse. Kas see on nüüd kellegi fantaasia, tühjast kohast tehtud otsus või lihtsalt tähelepanusoov meedia vahendusel."

Kroonika podcastis räägib ka Natalie Mets, kes toob vastupidiseid näiteid naistest, kes on temaga ühendust võtnud ja rääkinud lugusid muusikamaailmas toimuvast diskrimineerimisest.

Kes on need rahvusvaheliselt tuntud naised, kellest Natalie Mets räägib, saab teada saatest. Kroonika uuris ka, kas Danel Pandere tunneb, et talle kui korraldajale on liiga tehtud? Lisaks saab sõna Anne Veski, kellel täitub järgmisel aastal 45 aastat lavalaudadel olemist - kas tema on läbi pikkade aastate tundnud soolist diskrimineerimist?

Kuula podcasti:

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2