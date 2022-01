FOTOD | Pea poolsada koori ja tuntud artistid laulsid öölaulupeol Otepääl "Horoskoobi" laule

"Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 alguseni on jäänud täpselt kaks aastat," märkis Tartu 2024 Lõuna-Eesti koordinaator Annela Laaneots. Selle puhul kutsuti kõiki eestlasi ühiselt pidutsema.

Otepää Talveöölaulupidu on selleks sümboolselt märkimisväärne koht, sest Tartu 2024 kannab Euroopa kultuuripealinna tiitlit koos terve Lõuna-Eestiga.

Kuna 2021. aastal olid paljudel Horoskoobi lauljatel juubelid, siis sellest lähtudes on ka sellel aastal teemaks just need kaunid laulud, sõnas öölaulupeo kunstiline juht ja dirigent Merle Soonberg.