Ootamatud arengud kuninglikus tülis: prints Harry peab isaga salaläbirääkimisi

Tänavune aasta on Briti kuningakojale märgiline, kuna 6. veebruaril täitub 70 aastat päevast, mil Elizabeth II`st sai kuninganna. Metro kajastab, et selle tähtsündmuse valguses arutavad prints Charles ja prints Harry, kuidas ikkagi suhteid lappida. Kõnelusi on seni avalikkuse eest saladuses hoitud.

Allikad viitavad, et isa ja poja suhted on tunduvalt paranenud pärast seda, kui nad hakkasid pidama omavahel videokõnesid. Soovi selleks avaldas Harry. Säärane olukord võib sillutada teed sellekski, et Harry ikkagi sõidab Suurbritanniasse, et kuninganna jaoks üliolulist sündmust tähistada.

Harryle on nõu antud, et ta võib hakata kahetsema, kui suhe perekonnaga jääb leigeks.

Käesoleval aastal on Harry`l mitmel juhul põhjust kodumaale sõita. Kevadel toimub mälestusteenistus mullu surnud prints Philipi auks. Üleriigiliselt tähistatakse kuninganna pikka valitsemisaega aga juuni hakul nelja päeval jooksul, mil palju üritusi.

Varasemalt on kõmumeedias kajastatud, et Harry ning tema kaasa Meghan Markle`i jaoks on siiski üks suur aga. Nad muretsevad oma julgeoleku pärast ning vaidlevad Briti siseministeeriumiga. Nad tahaks, et Scotland Yard nende turvalisuse tagaks. Prints Harry on valmis selle omast taskust kinni maksma, ent pole jaatavat vastust saanud.

Prints Harry ja ta pere keerulistele suhetele andis mullu kõvasti hoogu juurde usutlus Oprah’ile. Harry ja Meghan maalisid kuningakojast väga negatiivse pildi. Sel aastal peaks Harry sulest ilmuma ka paljastav elulooraamat.