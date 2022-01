Telesaatejuht Owe Petersell kaalub, et teine kodu soetada Eestist väga kaugele

"Jah, olen ka kinnisvara soetamise peale mõelnud ja aasta-aastalt see mõte minus süveneb, sest mulle sobiks selline elu, et oleksin Eestist ära umbes neli kuud," tunnistas Petersell. "Lumi on tore küll, puhas ja valge, aga olgu teda üks ilus päev, seejärel võiks taas soojaks minna. Kanaaridel on tõesti kuidagi turvaline ja lihtne. Tean, et oskan seal koduselt olla."