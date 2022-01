Danel Pandre diskrimineerimisest Eesti muusikatööstuses: minu hinnangul probleemi pole

Tallinna ööelu nõunik Natalie Mets kirjutas Eesti Päevalehte arvamuse, kus leidis, et on lubamatu, et “Eesti absoluutselt parimate artistide” nimekiri koosneb ainult meestest. Mets viitas, et tegemist on selgelt muusikatööstuses naiste diskrimineerimisega ja Eesti Muusikaauhinnad on selle elav tõestus.